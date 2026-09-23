O Goiás iniciou nesta quarta-feira (23) a venda dos ingressos para o clássico contra o Atlético-GO no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha. O time esmeraldino não fez alterações nos valores e comercializa os bilhetes por R$ 80 e R$ 40 com a promoção de meia-entrada para torcedores com a camisa do Goiás.\nA venda de ingressos é feita de maneira online (clique aqui) ou presencial (a partir do dia 24 de setembro) na bilheteria principal da Serrinha.\nClássicos em Goiânia são disputados, desde 2017, com torcida única (do clube mandante). Neste sábado (26), apenas esmeraldinos poderão ir à Serrinha para acompanhar o clássico válido pela 30ª rodada da Série B.\nEsse será o quinto clássico entre Goiás e Atlético-GO na temporada. O recorde de público do time esmeraldino, em jogos na Serrinha, foi justamente em um dos encontro entre os rivais.