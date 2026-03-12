Os ingressos para o segundo jogo da final do Campeonato Goiano entre Goiás e Atlético-GO estão esgotados. A comercialização durou cerca de 12 horas.\nA abertura do check-in para sócios-torcedores ocorreu às 22 horas da quarta-feira (11) e a venda para o público geral começou às 9 horas desta quinta-feira (12). Às 10h16, o clube informou que não havia mais bilhetes disponíveis para venda.\nSegundo o Goiás, 12 mil ingressos foram colocados à venda. A capacidade da Serrinha é de 14.525 lugares, que serão preenchidos com as gratuidades. Clássicos em Goiânia são disputados com torcida única, portanto apenas esmeraldinos poderão acessar o estádio Hailé Pinheiro.\nO clássico que definirá o campeão goiano de 2026 deve registrar o maior público do campeonato. A marca a ser quebrada é do jogo de ida da final, quando 11.967 torcedores, sendo 11.105 pagantes, assistiram a vitória do Goiás por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, no último sábado (7).