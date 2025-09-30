Goiás e Atlético-GO disputam na noite desta terça-feira (30) o clássico mais decisivo entre os rivais na temporada de 2025 e que pode ser crucial para se manterem em boas condições na corrida pelo acesso à Série A. Na Serrinha, esmeraldinos e atleticanos se enfrentam a partir das 21h35, no encerramento da 29ª rodada da Série B.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nO Goiás pode retomar a liderança da Segundona caso vença o clássico, o que também vai afastar qualquer cenário de pressão e crise em torno da equipe, que permanece em fase de oscilação. O Atlético-GO quer surpreender novamente fora de casa e tenta ampliar a sequência de vitórias para manter a reação iniciada nas últimas rodadas na tentativa de conquistar uma vaga na elite nacional.