Goiás e Atlético-GO definem na tarde deste domingo (15), às 16 horas, quem será o campeão goiano de 2026. O clássico decisivo será disputado na casa do alviverde, no Estádio da Serrinha, palco da terceira final direta entre os dois clubes nos últimos anos - antes, sediou as decisões de 2022 e 2023, quando o Dragão levou a melhor e ficou com o título. A final atual é marcada pela vantagem adquirida pelo time esmeraldino na ida e, como fato novo, a troca de comando técnico no time rubro-negro após a derrota por 2 a 0 no último sábado (7).\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e estatísticas dos finalistas)\nMandante e favorito, o Goiás terá uma torcida sedenta pela conquista do Goianão. Isso deve impactar na forma como o técnico Daniel Paulista ajustará a equipe para não perder o equilíbrio tático. O treinador tem à disposição o volante Lucas Rodrigues, principal revelação da competição e recuperado de lesão no tornozelo, mas ausente desde o dia 25 de fevereiro, no empate por 2 a 2 com o Gama (DF) pela Copa do Brasil.