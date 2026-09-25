Goiás e Atlético-GO fazem neste sábado (26) o que pode ser o último clássico goiano da Série B. Os rivais vão se enfrentar no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, a partir das 18h30, pela 30ª rodada da competição. As duas equipes têm dúvidas para o duelo.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nDo lado mandante, o técnico Mozart volta a contar com o volante Filipe Machado, que cumpriu suspensão automática por três cartões amarelos e retorna ao time titular do Goiás. Os problemas do treinador são na defesa e também no meio-campo.\nNa zaga, Lucas Ribeiro cumprirá suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos. O problema é que seu reserva imediato, Ramon Menezes, está com desconforto muscular e segue fora.\nCom isso, Luisão, que vinha atuando como lateral direito, deve formar dupla com Luiz Felipe - na lateral, Rodrigo Soares deve iniciar o clássico. Entre os reservas, o zagueiro Murilo Câmara deve ficar como opção.