O árbitro Raphael Claus/SP (FIFA) vai apitar o segundo jogo da final do Campeonato Goiano. A confirmação foi feita pela Federação Goiana de Futebol (FGF) nesta quinta-feira (12). Assim como na partida de ida, toda a arbitragem será de fora do Estado e do quadro da FIFA.\nO árbitro paulista será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa/RJ (FIFA) e Alex Ang Ribeiro/SP (FIFA). O VAR da partida será de Daniel Nobre Bins/RS (FIFA).\nNo jogo de ida, o árbitro Anderson Daronco/RS (FIFA) comandou a arbitragem na vitória de 2 a 0 do Goiás sobre o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly.\nA decisão por árbitros de fora do Estado nos jogos da final do Goianão foi feita por causa das polêmicas envolvendo arbitragem, que ocorreram durante a competição, principalmente na fase eliminatória, e também para resguardar os profissionais goianos.