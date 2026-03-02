Goiás e Atlético-GO vão definir em dois jogos nos próximos dois finais de semana quem será o campeão goiano em 2026. Esmeraldinos e rubro-negros vão escrever mais um capítulo da rivalidade que dominou o futebol goiano nos últimos 20 anos. É o encontro dos clubes que mais chegaram à final no período.\nO jogo de ida será no estádio Antônio Accioly e deve ser disputado no sábado (7). A partida que definirá o campeão goiano de 2026 será disputada no final de semana seguinte, na Serrinha, a tendência que no domingo (15). O Goiás vai fazer o jogo da volta como mandante por ter feito a melhor campanha ao longo da competição. As datas serão oficializadas pela FGF nesta segunda-feira (2).\nSerá a 12ª vez na história do Campeonato Goiano que uma final direta será decidida entre Goiás e Atlético-GO. A primeira vez foi em 1972, quando os clubes se enfrentaram na decisão após cada equipe vencer um turno durante a fase de classificação. As outras finais foram a partir de 2006. Foram seis títulos do Dragão e cinco conquistas da equipe esmeraldina.