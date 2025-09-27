O clássico entre Goiás e Atlético-GO na próxima terça-feira (30) será disputado em momento importante na reta final da Série B, mas uma situação extra marcará o duelo entre esmeraldinos e rubro-negros: específicas invencibilidades dos treinadores Vagner Mancini, do time alviverde, e Rafael Lacerda, comandante atleticano.\nVagner Mancini nunca perdeu uma partida quando enfrentou o técnico Rafael Lacerda. Do outro lado, o treinador do Atlético-GO defende a invencibilidade de não ter perdido clássicos goianos - todos foram disputados em 2025 no comando do Vila Nova. Será o primeiro duelo goianiense do treinador pelo Dragão.\nForam, até aqui, quatro duelos de Vagner Mancini contra Rafael Lacerda na carreira de ambos como treinadores. Dois deles foram na Série B de 2024, com duas vitórias (1 a 0 e 4 a 0) do Goiás sobre o Amazonas, então comandado pelo atual treinador do Atlético-GO.