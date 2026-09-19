O Goiás encara o Avaí neste domingo (20) com o objetivo de vencer para manter viva a busca pelo acesso à Série A. O time esmeraldino enfrenta a equipe catarinense a partir das 16 horas, na Serrinha, em partida válida pela 28ª rodada da Série B.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nCom 5,5% de chance de terminar a competição no grupo dos seis primeiros (G6), de acordo com o departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Goiás busca a vitória diante do Avaí para melhorar suas condições na corrida por vaga na elite na reta final da Série B.\nA equipe esmeraldina faz campanha marcada por oscilações de resultados e desempenhos, por isso tentará ser mais regular nos dez jogos que restam na Segundona. Com 39 pontos, o Goiás terá de ter aproveitamento praticamente perfeito na reta final para buscar uma vaga entre os seis primeiros colocados.