O Goiás encerra um mês marcado por jogos em Goiânia neste sábado (30) contra o Botafogo-SP, na Serrinha. O time esmeraldino tenta dar mais um passo na corrida pelo acesso à Série A diante da Pantera, que quer se afastar da zona do rebaixamento. O duelo será disputado a partir das 18h30, pela 24ª rodada da Série B.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, preço de ingresso, arbitragem)\nO Goiás é líder da Série B e seguirá na ponta ao fim desta rodada, já que o Coritiba, único que poderia ultrapassar o alviverde goiano, perdeu por 1 a 0 nesta sexta-feira (29) para o Operário-PR, fora de casa. Com 44 pontos, o clube goiano tem um de vantagem para o Coxa, que pode perder a vice-liderança para a Chapecoense.\nO mês de agosto foi um pouco diferente para o Goiás. O time esmeraldino disputou quatro partidas, todas em Goiânia. Foram três compromissos como mandante (o terceiro é o jogo deste sábado) e um como visitante. O saldo, até aqui, é de duas vitórias, contra Operário-PR e América-MG, e uma derrota, para o Vila Nova, no OBA.