Neste sábado (16), a partir das 18h30, na Serrinha, o Goiás mede forças com o Botafogo-SP pela 9ª rodada da Série B. Depois de bater o Vila Nova por 1 a 0 no clássico e encerrar uma sequência de quatro derrotas consecutivas na Segundona, o esmeraldino busca engrenar uma série de vitórias para subir na tabela de classificação.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem e ingressos)\nO Goiás vivia um momento de baixa na temporada, com possibilidade de demissão do técnico Daniel Paulista. O triunfo no clássico mudou o ambiente, que permaneceu positivo mesmo diante da eliminação na Copa do Brasil perante o Cruzeiro, no Mineirão, após derrota de 1 a 0.\nNa Série B, o time está em 11º lugar, com dez pontos.\nO grande problema passou a ser a lesão do goleiro Tadeu, que fraturou a tíbia (canela) e precisou passar por cirurgia. O tempo de recuperação é indeterminado, mas ele pode ser desfalque por até quatro meses. Enquanto isso, Thiago Rodrigues terá a função de vestir a camisa alviverde debaixo das traves.