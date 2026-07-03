Goiás e Ceará vão viver uma noite atípica. Neste sábado (4), os clubes se enfrentam na Serrinha, a partir das 20 horas, pela 16ª rodada da Série B. Será o encontro entre os ex-treinadores das duas equipes. Mozart, agora no clube goiano, e Daniel Paulista, novo técnico do Vozão, vão estrear por suas equipes.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, escalações prováveis e preco de ingresso)\nMozart estava desempregado desde o fim de maio, quando foi desligado do Ceará. Daniel Paulista foi demitido pelo Goiás na quarta-feira (24) passada. No dia seguinte, quinta-feira (25), os técnicos foram anunciados por suas atuais equipes.\nPor acordo com as diretorias, os treinadores não estrearam na rodada passada e vão comandar Goiás e Ceará pela primeira vez neste sábado (4). Eles tiveram parte da semana livre para treinamentos.