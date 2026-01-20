O Goiás volta a jogar como mandante nesta quarta-feira (21) e desafia o Centro Oeste em confronto inédito. O duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Goiano vai ser disputado no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), a partir das 20h40.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nA equipe esmeraldina atuou fora de casa nas duas últimas rodadas, nas quais empatou com Crac (0 a 0) e Atlético-GO (1 a 1). Os resultados deixaram o Goiás, que tem cinco pontos, em 5º, a quatro pontos do líder Vila Nova. A meta do alviverde contra o Centro Oeste é voltar a vencer, não só para manter invencibilidade no Estadual, mas para figurar entre as quatro primeiras colocações.\nDo outro lado, o Centro Oeste ainda busca a primeira vitória na elite do Campeonato Goiano. A equipe de Nerópolis, que estreia na competição, tem dois empates e uma derrota após três jogos. O clube tentará surpreender o Goiás na Serrinha para fugir das últimas colocações do Goianão - começou a rodada em 9º, com dois pontos.