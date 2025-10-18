No momento mais decisivo da temporada, o Goiás recebe a Chapecoense na noite do próximo domingo (19), a partir das 20h30, na Serrinha, pela 33ª rodada da Série B. Em confronto direto pelo acesso à Série A, o time esmeraldino tenta se manter no G4 na estreia do técnico Fábio Carille.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e preços dos ingressos)\nContratado na noite da última segunda-feira (13), Fábio Carille foi apresentado na quarta (15) e regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF na tarde de sexta (17), dois dias antes de sua estreia como treinador esmeraldino. Ele chegou com a missão de substituir Vagner Mancini e levar o Goiás ao acesso nas seis rodadas finais da Série B.\nEm 4º lugar na Série B, com 52 pontos conquistados, o Goiás depende apenas de si para subir. O duelo diante da Chapecoense é primordial para esse objetivo, tendo em vista que a equipe catarinense está em 5º lugar, com 51 pontos. Se perder, o esmeraldino inevitavelmente deixa o G4. Se empatar, teria de torcer por tropeços de outros concorrentes diretos. Se ganhar, permanece na zona do acesso por mais uma rodada.