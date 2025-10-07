Sem muito tempo de descanso e quase sem trabalhos em campo, o Goiás volta a campo nesta terça-feira (7), três dias após o empate sem gol com o Volta Redonda, e tenta voltar a vencer na Série B para melhorar sua situação na corrida pelo acesso à Série A. Na Serrinha, a partir das 21h30, o time esmeraldino desafia o CRB, pela 31ª rodada da Série B.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nO Goiás defende uma série invicta, de cinco jogos na Série B, mas só venceu uma vez no recorte e vê, cada vez mais, adversários se aproximarem do grupo dos quatro primeiros colocados (G4). O time esmeraldino tem a meta de aumentar a diferença de pontos para o 5º colocado e busca um pouco de tranquilidade na reta final da Segundona.\nO ambiente no Goiás é de pressão e cobrança por vitória. Na sequência invicta, o único triunfo foi de 1 a 0 sobre o Paysandu. A equipe goiana empatou com Coritiba, Ferroviária, Atlético-GO e Volta Redonda.