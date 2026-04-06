O Goiás entra em campo nesta segunda-feira (6) no encerramento da 3ª rodada da Série B e defende a maior sequência invicta do País em 2026. O time esmeraldino desafia o Criciúma, a partir das 21 horas, na Serrinha, em seu segundo jogo como mandante na competição nacional.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nA equipe goiana não perdeu em 2026. São 19 jogos de invencibilidade, sendo 11 vitórias e oito empates. Em todas as divisões do Campeonato Brasileiro, é a maior sequência ativa sem derrota. Gama (17 jogos) e América-RN (16 jogos), ambos na Série D, também não perderam na atual temporada.\nSe conseguir manter o desempenho nesta segunda-feira, o Goiás vai igualar uma marca que o clube não registra desde as temporadas de 1994 e 1995. Nestes dois anos, o time esmeraldino construiu sequências de 20 partidas oficiais sem perder, uma em cada ano.