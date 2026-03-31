A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou as datas e os horários da série melhor de três das quartas de final da Superliga masculina entre Goiás Vôlei e Sada/Cruzeiro. O time mineiro por ter feito melhor campanha que o clube goiano tem o direito a dois jogos como mandante.\nA primeira partida será no próximo sábado (4). As equipes vão se enfrentar a partir das 21 horas no ginásio Poliesportivo do Riacho. O segundo duelo das quartas de final será no dia 9 de abril (quinta-feira), no ginásio Rio Vermelho, também a partir das 21 horas.\nSe necessário, já que avança à semifinal quem vencer duas partidas, o terceiro jogo da eliminatória será disputado no dia 15 de abril (quarta-feira), a partir das 21 horas, no Ginásio Poliesportivo do Riacho.\nAlém de Goiás e Cruzeiro, os times que seguem na disputa pelo título da Superliga masculina são: Campinas, Praia Clube, Minas, Suzano, Guarulhos e Monte Carmelo.