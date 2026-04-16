Os ingressos para o jogo entre Goiás e Cruzeiro, no Serra Dourada, terão valor a partir de R$ 72,50 e o horário da partida não deve sofrer alteração. O jogo está marcado para o dia 22 de abril, na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas.\nO Goiás solicitou alteração do horário para 20 horas, mas ainda não recebeu o aval da CBF sobre uma mudança no horário do jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil.\nMesmo sem o aval, o clube esmeraldino vai iniciar nesta sexta-feira (17) o check-in para sócios-torcedores reservarem presença na partida. Esses torcedores não precisam comprar ingressos, apenas realizar o check-in.\nA venda para quem não é sócio-torcedor ainda será divulgada pelo Goiás, mas os preços de inteira estão definidos: R$ 145 (arquibancada) e R$ 290 (cadeiras). O clube deve oferecer uma opção de parcelamento com duas vezes sem juros.