A relação com o Serra Dourada, a chance de mandar o último jogo do estádio e o aspecto financeiro foram os motivos que levaram o Goiás a pedir alteração do local da partida contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, para o principal palco do futebol goiano. Os clubes se enfrentam na próxima quarta-feira (22), a partir das 19 horas.\nO Goiás é o clube que mais jogou partidas no Serra Dourada e boa parte de suas conquistas foi obtida no local. A equipe esmeraldina criou ao longo dos 51 anos do estádio uma relação próxima com o espaço.\n“A gente cresceu no Serra Dourada. Quem viveu a história do Goiás e do Serra Dourada sabe a importância do Serra para o torcedor do Goiás. O Goiás cresceu muito no Serra Dourada. Acredito que conseguimos (em 2026) montar um elenco que lembra alguns times que jogaram e fizeram história no Serra Dourada, com meio-campo de qualidade e chato. Vamos ver se conseguimos resgatar também a pressão que é (para adversários) jogar no Serra”, comentou o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, que liderou as tratativas para que o Goiás voltasse a jogar no Serra Dourada.