O Goiás enfrenta um desafio de elite nesta quarta-feira (22). Em casa, o clube esmeraldino inicia a disputa da 5ª fase da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, equipe que estreia na competição no atual estágio e que disputa as principais competições do continente - a Série A do Brasileiro e a Libertadores - além de ser o maior vencedor do torneio nacional, com seis títulos. O jogo de ida começa às 19 horas, no Estádio Serra Dourada, local escolhido pelo alviverde para o duelo.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem e preços de ingressos)\nJogar no Serra Dourada se tornou uma escolha do Goiás, que abre mão do aconchego da Serrinha para levar seu torcedor ao palco de suas principais conquistas. No local, o clube pode aumentar o faturamento com bilheteria e contemplar o torcedor saudoso de ver jogos no estádio.