A pouco menos de duas semanas para o jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil entre Goiás e Cruzeiro, faltam quatro de seis documentos obrigatórios e uma vistoria da CBF para o Serra Dourada ser palco do duelo. O clube esmeraldino e a Construcap, concessionária que gerencia o estádio, avançaram nas tratativas para o local voltar a receber um jogo oficial.A partida de ida entre Goiás e Cruzeiro está marcada para o dia 22 de abril, às 19h30, na Serrinha. O clube esmeraldino tem até quarta-feira (15) da próxima semana para solicitar a alteração do local do jogo.Nesta semana, os dois primeiros documentos obrigatórios foram entregues à Federação Goiana de Futebol (FGF) e à CBF: laudo de segurança emitido pela Polícia Militar e o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros. A capacidade do Serra Dourada já está definida e seguirá em 38.412 lugares.Todas as vistorias foram feitas. Os documentos que faltam são da vistoria de engenharia, questionário do Corpo de Bombeiros, questionário da Vigilância Sanitária e o alvará de funcionamento.O laudo da vistoria de engenharia foi enviado, mas sem as datas de emissão e validade. A expectativa é que até sexta-feira (10) o documento seja atualizado. É o mesmo prazo esperado para que os outros documentos sejam entregues e o Serra Dourada fique liberado junto à CBF para ser utilizado.O único documento que não é exigência da CBF é o alvará de funcionamento, disponibilizado pelo Ministério Público de Goiás. Esse documento é uma exigência do MP-GO e faz parte do acordo firmado em 2022 para reabertura do estádio Serra Dourada. O documento está em fase de produção.Após toda documentação ser entregue, a CBF, por meio da FGF, vai fazer uma vistoria no estádio para confirmar a liberação para a disputa da partida.Comissão técnicaOutra questão mais simples é a aprovação do técnico Daniel Paulista. O treinador demonstrou depois do jogo contra o Criciúma, na segunda-feira (6), que é favorável à alteração da partida para o Serra Dourada. O jogo está marcado para o dia 22 de abril na Serrinha.O plano do Goiás é fazer dois treinos no Serra Dourada, um na próxima semana antes do fim do prazo para solicitação da alteração. Essa atividade deve ocorrer na terça-feira (14). Neste treino, o técnico Daniel Paulista vai analisar o gramado do estádio e dar a palavra final.GramadoDesde a semana passada, o Goiás faz trabalho no Serra Dourada para cuidar especificamente do gramado do estádio. O clube disponibilizou funcionários próprios para trabalhar no piso. A grama foi cortada e pontos que precisaram de reparo, como enxerto de grama, já foram feitos.O Goiás quer deixar a altura do gramado entre 2,2 cm (altura do gramado da Serrinha) e 2,5 cm (limite solicitado pela CBF). Esses ajustes vão ser feitos até o início da próxima semana para que o treino da equipe esmeraldina já ocorra na condição desejada.A atividade que o Goiás pretende fazer é mais leve, como se fosse um reconhecimento do gramado. A ideia é fazer um treinamento com o gramado seco e outro depois do piso ser molhado. Daniel Paulista vai analisar se o gramado não vai atrapalhar a dinâmica do jogo e ser empecilho que afete questões técnicas para os dois times.O Goiás tem até a próxima quarta-feira (15) para formalizar o pedido de alteração do local da partida - o ofício está pronto.“O estádio vai estar aprovado. Já está com água e luz funcionando, nós vamos levar os geradores para os refletores e, até o início da próxima semana, o gramado estará pronto. A Construcap tem feito alguns ajustes mais internos, como colocar mesas para a imprensa. Todo o resto que envolve o jogo e o conforto para as equipes está resolvido”, informou o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro.O contrato do Goiás com a Construcap para a realização do jogo também não foi assinado, mas as partes trabalham juntas para deixar o Serra Dourada em condições de ser o palco da partida contra o Cruzeiro.Algumas questões estão definidas, como lucro total do estacionamento para a Construcap (o valor deve ser de R$ 20) e a empresa vai receber maior parte dos lucros dos bares (o porcentual não foi divulgado). Todo trabalho de manutenção feito pelo Goiás será abatido na taxa de aluguel. O valor não foi divulgado.