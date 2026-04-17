O Goiás inicia neste sábado (18) a venda de ingressos para o jogo contra o Cruzeiro, pela ida da 5ª fase da Copa do Brasil. Os valores são de R$ 145 (arquibancada) e R$ 290 (cadeiras). Segundo o clube, 38.412 ingressos foram disponibilizados, sendo 19.206 de meia-entrada.\nPara torcedores do Goiás, além do site já utilizado para comercialização, haverá venda física na bilheteria principal do estádio Hailé Pinheiro somente na segunda-feira (20).\nA torcida do Cruzeiro, que ficará no espaço das cadeiras do lado Sul, só poderá comprar os ingressos por meio do site ingresso.goiasec.com.br. É necessário fazer um cadastro facial. A venda para torcedores do time mineiro também só vai ocorrer a partir de segunda-feira (20).\nTorcedores de Goiás e Cruzeiro poderão pagar meia-entrada com as camisas dos respectivos clubes. Outras opções de meia são estudantes, professores, idosos, pessoas com deficiência e doadores de sangue.