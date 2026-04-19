O Goiás entra em campo neste domingo (19) para enfrentar o Cuiabá em busca de reabilitação imediata na Série B. O time esmeraldino encara o Dourado, que não vive boa fase, na Serrinha, a partir das 18 horas, pela 5ª rodada da competição.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nO clube goiano quer voltar a vencer logo após sofrer o primeiro resultado adverso na temporada. Na rodada passada, após 20 jogos de invencibilidade em 2026, o Goiás perdeu para o Juventude.\nNa Série B, até aqui, o Goiás é um dos três clubes que terminaram todas as rodadas em alguma colocação que envolve o acesso à Série A, as seis primeiras posições - os outros são Avaí e Operário-PR. Para manter esse rendimento no início da Série B, a equipe goiana precisa vencer o Cuiabá.