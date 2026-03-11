O Goiás muda o foco nesta quarta-feira (11) e encara nova decisão, desta vez pela 3ª fase da Copa do Brasil. Em jogo único, a partir das 19h30, na Serrinha, o time esmeraldino encara o Fluminense, do Piauí, por vaga na 4ª fase do torneio nacional e premiação milionária.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nEm meio à decisão do Campeonato Goiano contra o Atlético-GO, entre os dois jogos da final, o Goiás desliga a chave do Goianão e volta suas atenções para a Copa do Brasil. Como na 2ª fase - e será assim até a 4ª fase, em caso de avanço -, a partida é única. Quem vencer avança. Em caso de empate, a definição do classificado será na disputa de pênaltis.\nO Fluminense/PI é um adversário inédito na história do Goiás. O clube goiano só enfrentou, entre times do Piauí, o Ríver (duas vezes em 2016) e o Tiradentes (na Série A de 1975).