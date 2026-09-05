O Goiás tenta embalar na Série B para evoluir na disputa pelo acesso à Série A e inicia sequência de jogos contra equipes que estão na parte de cima da classificação. Neste sábado (5), o primeiro desafio será diante do Fortaleza, na Serrinha, a partir das 16 horas. O jogo é válido pela 26ª rodada.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nOs dois próximos adversários do Goiás estão no grupo dos seis primeiros colocados: Fortaleza e o rival Vila Nova. Dos 13 jogos que o time esmeraldino vai disputar até o fim da Série B, oito serão contra equipes que neste momento estão à frente do clube goiano e podem ser considerados confrontos diretos.\nNo clube esmeraldino, por mais que o discurso seja evitar metas de pontos por sequência de partidas, o desejo é vencer o maior número de jogos para o Goiás melhorar sua condição na disputa pelo acesso.