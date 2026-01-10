Goiás e Goiatuba estreiam no Campeonato Goiano neste domingo (11), a partir das 16 horas, na Serrinha, no último jogo da 1ª rodada. A temporada de 2026 começa mais cedo no futebol brasileiro e as equipes tentarão escrever histórias diferentes neste novo ano.\n(Confira no fim do texto onde assistir, arbitragem, preço de ingressos e escalações prováveis)\nO Goiás, sob comando do técnico Daniel Paulista, que vai estrear à frente do clube, terá o primeiro teste após manter a base de 2025 e fazer contratações pontuais no elenco - a maioria já deve ser utilizada diante do Azulão.\nO time goiano vive seu maior jejum sem a conquista do Estadual, sete anos, e também tem a meta de voltar à elite nacional nesta temporada após bater na trave nos dois últimos anos.\nO Goiatuba foi um dos clubes beneficiados com alterações feitas pela CBF no calendário do futebol brasileiro e garantiu calendário nacional com a presença na Série D. O clube só jogaria o Goianão neste ano, caso o formato antigo ainda estivesse em uso.