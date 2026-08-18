O Goiás entra em campo nesta terça-feira (18) em busca de voltar a vencer diante do Juventude, 2º colocado, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em casa, no Estádio Hailé Pinheiro, às 21h35. O time esmeraldino busca se reaproximar do G6 após derrota no fim de semana.\nUm detalhe importante nesta 23ª rodada da Segundona é que as novas regras de arbitragem aprovadas pelos clubes junto à CBF começam a ser aplicadas a partir desta rodada. O conjunto de regras busca diminuir a cera das partidas e aumentar o tempo de bola rolando. As regras já começaram a ser aplicadas na Série A no fim de semana e já tiveram um efeito positivo, com o tempo de bola rolando aumentado em 5% nas partidas.\nFutebol brasileiro vai adotar novas regras de imediato, incluindo a lei Vini Jr\nO time esmeraldino vem de derrota para o líder da competição, Criciúma, fora de casa, por 1 a 0, partida em que o clube goiano reclamou bastante de decisões da arbitragem. Com o resultado, o Goiás caiu de 8º para 10º colocado, se mantendo com 32 pontos e vendo a distância para o Sport, primeiro time do G6, com 35, ficar em três pontos. Com isso, a vitória em seus domínios é fundamental nesta sequência enfrentando o 1º e 2º colocados para não se distanciar ainda mais.