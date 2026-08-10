O Goiás volta a jogar nesta segunda-feira (10) depois de duas semanas sem partidas por causa da pausa para jogos da Copa do Brasil. O time esmeraldino encara o Londrina, a partir das 19h30, no estádio Hailé Pinheiro, no complemento da 21ª rodada da Série B.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nNo tempo livre para treinos, o técnico Mozart disse que focou em melhorar aspectos do sistema defensivo. Ele quer que o Goiás tenha melhor desempenho em momentos que terá cenários com marcação por zona e uma sintonia melhor entre os defensores da equipe.\nTer boas defesas é uma marca do treinador, que conquistou acessos com Mirassol (2024) e Coritiba (2025) com as melhores defesas da Série B.\nGoiás é favorável à adoção de novas regras no futebol brasileiro