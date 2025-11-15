Na tarde de domingo (16), a partir das 16h30, o Goiás joga diante de sua torcida pela última vez na temporada. Pela 37ª rodada da Série B, o esmeraldino recebe o Novorizontino na Serrinha e precisa voltar a vencer em seu estádio para seguir com chances de acesso à elite do Campeonato Brasileiro, em meio a uma sequência de quatro jogos sem ganhar no local.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e ingressos)\nVamos começar pelas contas do acesso. Tanto para Goiás quanto para Novorizontino, uma derrota pode ser o fim do sonho de subir, isso se Athletico-PR, Remo e Chapecoense vencerem seus confrontos diante de Ferroviária, Avaí e Volta Redonda, respectivamente.\nPara o Goiás, um empate neste cenário de triunfos dos concorrentes ainda manteria o time com chance, apesar de ficar em situação quase irreversível. Para o Novorizontino, até mesmo o empate tiraria a possibilidade da equipe nesta situação citada. Um empate só manteria o Tigre vivo em caso de tropeços de dois dos quatro adversários diretos (incluindo também o Criciúma).