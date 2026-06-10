Pela 12ª rodada da Série B, o Goiás recebe o Novorizontino na noite desta quarta-feira (10), às 20 horas, na Serrinha. Há quatro jogos sem perder, o esmeraldino busca voltar a vencer, após empate no clássico contra o Atlético-GO (1 a 1), para retomar o seu espaço dentro do G6, contra uma equipe que aparece logo atrás do time goiano na tabela de classificação.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem e ingressos)\nNeste momento, o Goiás é o 8º colocado da Série B, com os mesmos 17 pontos do 9º colocado Novorizontino e uma vitória a mais no critério de desempate. Para retornar ao G6, basta uma vitória simples diante da equipe paulista, que também almeja se aproximar do pelotão de cima.\nPara a partida, o técnico Daniel Paulista não poderá contar com os meio-campistas Gegê e Lourenço, com lesão na panturrilha e incômodo na coxa, respectivamente. O atacante Cadu, que não joga desde o início de maio, é dúvida. Já o volante Lucas Rodrigues não joga porque estava representando a seleção brasileira sub-20 em amistosos contra o Chile até esta terça (9).