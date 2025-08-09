O Goiás encara o Operário-PR, neste sábado (9), com a necessidade de voltar a vencer na Série B para não só encerrar a incômoda sequência de três jogos sem vitória, mas também para manter a liderança da competição e não ampliar o mau momento de resultados na corrida pelo acesso. As equipes se enfrentam na Serrinha, a partir das 18h30, pela 21ª rodada da Segundona.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nPela primeira vez na Série B, o Goiás encara uma sequência de três partidas sem vitória. O time esmeraldino perdeu para o Novorizontino e empatou com Remo e Amazonas nos últimos compromissos na competição. O objetivo diante do Operário-PR é triunfar e não perder força no início do 2º turno.\nO jogo contra o Operário-PR será o primeiro de quatro duelos que o Goiás fará em Goiânia no restante do mês de agosto. O time esmeraldino, depois da partida contra o Fantasma, vai enfrentar o rival Vila Nova, América-MG e Botafogo-SP - apenas o clássico contra o Tigre o Goiás jogará na condição de visitante.