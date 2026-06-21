Goiás e Operário-PR se enfrentam neste domingo (21), a partir das 18h30, pela 14ª rodada da Série B. Na Serrinha, o time esmeraldino tenta voltar a vencer após três jogos sem vitória para se reaproximar das primeiras posições do campeonato.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, prováveis escalações e preço de ingressos)\nEm má fase, o clube goiano chega para o confronto pressionado. Depois dos empates com Atlético-GO e Athletic-MG, além da derrota por goleada para o Novorizontino, o clube goiano perdeu seis posições nas últimas três rodadas.\nO confronto na Serrinha é direto entre os times. O Goiás começou a 14ª rodada na 12ª colocação com 18 pontos, três posições abaixo do Operário-PR que tem 19 pontos. Quem vencer abre vantagem para o adversário e vai ficar mais próximo dos seis primeiros colocados - na Série B atual, os dois primeiros garantem acesso direto à elite, enquanto do 3º ao 6º disputarão os playoffs que vão definir as duas últimas vagas na Série A.