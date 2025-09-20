O Goiás entra em campo neste sábado (20) pressionado para voltar a vencer na Série B. Na Serrinha, contra o Paysandu, a partir das 16 horas, o time esmeraldino tenta encerrar sequência de jogos sem vitória na competição para amenizar pressão e voltar a abrir vantagem na corrida pelo acesso à Série A. O duelo é válido pela 27ª rodada.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nA pressão no Goiás é por causa do momento da equipe no início da reta final da Série B. O time goiano não venceu nas últimas três rodadas e viu a distância para o 5º colocado diminuir por causa dos tropeços.\nA equipe esmeraldina empatou sem gols com o Coritiba no último compromisso, antes perdeu para o Botafogo-SP (3 a 2) e Avaí (2 a 1). É a maior sequência sem vitória do Goiás na Série B.