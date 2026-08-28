O Goiás recebe o São Bernardo nesta sexta-feira (28), às 19h30, na Serrinha, pela abertura da 25ª rodada da Série B. A partida terá significado especial para o goleiro Tadeu, que completará 400 jogos pelo clube esmeraldino. O confronto também pode marcar a estreia do atacante Felipe Clemente.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nMais do que a celebração pela marca histórica do goleiro, o Goiás precisa da vitória para encerrar sequência de três jogos sem vencer na Série B, se aproximar do G6 e seguir na luta pelo acesso à Série A.\nO time esmeraldino iniciou a rodada na 11ª colocação, com 33 pontos, após empatar por 1 a 1 com o Cuiabá na rodada passada. A diferença para o Sport, 6ª colocado e primeiro time dentro da zona de playoff, é de cinco pontos.