Depois do apito final no clássico entre Goiás e Vila Nova, neste domingo (1º), pela 7ª rodada do Goianão, o árbitro Wilton Pereira Sampaio expulsou três pessoas devido a uma confusão no gramado da Serrinha. No lado alviverde, o auxiliar técnico Daniel Cerqueira e o zagueiro Luisão levaram o cartão vermelho. No lado colorado, foi o volante Willian Maranhão.\nDe acordo com a súmula de Wilton, Luisão foi expulso por iniciar um princípio de confusão ao realizar “gestos provocativos e de deboche”, com as mãos em direção ao rosto, simulando um choro, em direção aos jogadores do Vila Nova. Willian Maranhão recebeu o vermelho por “confrontar” o adversário após os gestos referidos.\nDaniel Cerqueira, por sua vez, foi expulso com o vermelho direto por ir em direção à arbitragem e “reclamar de forma acintosa e veemente”. De acordo com Wilton, o auxiliar precisou ser contido pelos colegas e depois ainda saiu correndo em direção aos vestiários e disse “lá fora você vai ver”.