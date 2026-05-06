A CBF escalou o árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP) para apitar o clássico entre Goiás e Vila Nova pela 8ª rodada da Série B. A arbitragem de campo da partida será paulista, com o VAR catarinense.\nFlávio Rodrigues de Souza será auxiliado pelos assistentes Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP). O VAR será comandado pelo experiente Heber Roberto Lopes (SC).\nSerá a primeira vez que Flávio Rodrigues de Souza apitará um clássico entre Goiás e Vila Nova. O árbitro de 45 anos já trabalhou em outros duelos entre times goianos na Série B.\nNo ano passado, ele apitou a vitória do Goiás por 2 a 1 sobre o Atlético-GO no primeiro turno e a vitória do Dragão por 1 a 0 diante do Vila Nova no segundo turno.\nGoiás e Vila Nova vão se enfrentar no próximo sábado (9) a partir das 16 horas pela 8ª rodada da Série B. O time esmeraldino tenta encerrar a sequência de quatro derrotas seguidas e sair da zona de rebaixamento, enquanto o Tigre busca manter a campanha invicta e voltar à liderança da competição.