É fim de semana de clássico. Neste domingo (1º), a partir das 18h30, o Goiás recebe o Vila Nova na Serrinha, pela 7ª rodada do Campeonato Goiano. Dono da melhor defesa, o esmeraldino defende a sua invencibilidade na competição diante do Tigre, dono do melhor ataque e atual líder do Estadual.\n(Confira, no final do texto, onde assistir, escalações, preços dos ingressos e arbitragem)\nVice-líder do Goianão, com 14 pontos, o Goiás é dono da melhor defesa e do 2º melhor ataque. Até agora, só foi vazado uma vez, no empate em 1 a 1 com o rival Atlético-GO, e marcou 12 gols. A equipe soma goleadas contra Goiatuba e Centro Oeste, ambas por 4 a 0, vitórias contra Anapolina (2 a 0) e Abecat (1 a 0), e um empate sem gols com o Crac.\nLíder do Goianão, com 15 pontos, o Vila Nova é dono do melhor ataque e da 4ª melhor defesa, ao lado do Crac. Até o momento, foram 14 gols marcados e o time não ficou nenhum jogo sem balançar as redes, nas vitórias contra Abecat (2 a 1), Anapolina (3 a 2), Anápolis (3 a 1), Aparecidense (3 a 0) e Centro Oeste (2 a 0), e na derrota para o Atlético-GO (2 a 1).