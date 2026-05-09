Em momentos bem diferentes na temporada, Goiás e Vila Nova se enfrentam na tarde deste sábado (9), às 16 horas, na Serrinha. Pela 8ª rodada da Série B, o esmeraldino tenta encerrar a série de derrotas, deixar a zona de rebaixamento e aliviar a pressão. Já o colorado busca se manter no pelotão de cima da tabela de classificação.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços dos ingressos)\nDepois de vencer o Campeonato Goiano de maneira invicta e iniciar bem a Série B, o Goiás viu o time desmoronar. Com quatro derrotas seguidas na Segundona, o esmeraldino entrou na zona de rebaixamento e, neste momento, está em 17º lugar, com sete pontos. O mau momento fez com que o técnico Daniel Paulista balançasse no cargo.\nJá o Vila Nova fez o caminho inverso. Teve um desempenho frustrante no Goianão, apesar de chegar até a semifinal, e caiu cedo na Copa do Brasil. Na Série B, o Tigre vem mostrando sua força sob o comando de Guto Ferreira. Com 13 pontos, a equipe ainda não perdeu na competição e atualmente figura na 4ª colocação, a um ponto do líder Fortaleza.