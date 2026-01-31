Um dos vários ingredientes que ajudam a construir uma rivalidade entre equipes são tabus construídos ao longo dos anos. Esse será um dos temperos do 333º confronto entre Goiás e Vila Nova na história do clássico, neste domingo (1º). Na Serrinha, a partir das 18h30, o Tigre defende sua maior sequência invicta diante do rival esmeraldino na história.\n(No fim do texto, veja a maior invencibilidade de cada clube, dentro do confronto entre Goiás e Vila Nova, considerando apenas jogos oficiais)\nA rivalidade entre Goiás e Vila Nova começou em 1943. Historicamente, o time esmeraldino tem amplo domínio no retrospecto geral com 153 vitórias contra 88 triunfos do Tigre, além de 91 empates. Os números são do Futebol de Goyaz.\nO atual recorte da rivalidade, no entanto, é marcado por domínio do Vila Nova. O Tigre não perdeu nenhum clássico nos últimos dois anos.