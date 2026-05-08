Goiás e Vila Nova vão encerrar na manhã desta sexta-feira (8) a preparação para o clássico da 8ª rodada da Série B. Os técnicos Daniel Paulista, do time esmeraldino, e Guto Ferreira, da equipe colorada, vão aproveitar as últimas atividades para resolver problemas que surgiram nesta semana e vão afetar as escalações dos rivais na partida de sábado (9) na Serrinha.Mandante do clássico, o Goiás terá pelo menos quatro desfalques diante do rival colorado. O meia Lourenço e o volante Filipe Machado seguem no departamento médico. O lateral esquerdo Nicolas vai cumprir suspensão após ter sido expulso na última rodada. Já o atacante Cadu sofreu uma contusão muscular e também está fora da partida.O técnico Daniel Paulista disse nesta quinta-feira (7) que todos os atletas que estão no departamento médico ou em transição trabalham para ficar à disposição contra o Vila Nova.“Todos jogadores que estão com algum problema têm possibilidade (de ser relacionado). Não tenho como garantir hoje (quinta). Não só o Lourenço, mas os outros que estão no departamento médico ou em transição, estão lutando para estarem aptos para a partida. Mas como eu disse, vão iniciar quem estiver melhor em condições para enfrentar um grande adversário que temos pela frente”, afirmou o técnico esmeraldino.Apesar de dar a entender que os atletas que se machucaram recentemente podem ficar à disposição e até mesmo jogar, a possibilidade de Lourenço, Filipe Machado e Cadu estarem no clássico é mínima. Com exceção do atacante, que não teve grau da lesão divulgada, os meio-campistas possuem previsões mais longas de voltar às atividades.Com problemas em meio à pressão por causa da sequência de derrotas seguidas na Série B, o técnico Daniel Paulista vai promover alterações na equipe para o clássico. Djalma deve disputar seu primeiro jogo como titular ao substituir o suspenso Nicolas. No ataque, Anselmo Ramon deve voltar ao time titular na vaga de Cadu.As outras alterações, que ocorreram na derrota de 4 a 1 para o Fortaleza, devem ser mantidas contra o Vila Nova: Ramon Menezes na zaga no lugar de Luisão (opção técnica), além de Baldória e Gegê nas posições de Filipe Machado e Lourenço, respectivamente.O provável Goiás para enfrentar o Vila Nova tem: Tadeu; Rodrigo Soares, Lucas Ribeiro, Ramon Menezes e Djalma; Baldória, Lucas Rodrigues, Gegê e Lucas Lima; Jean Carlos e Anselmo Ramon.O Vila Nova não possui a mesma quantidade de desfalques, mas o técnico Guto Ferreira pode não contar com dois jogadores que são destaques por marcar gols: Rafa Silva (terceiro artilheiro do time no ano com cinco gols) e Dellatorre (goleador da equipe na temporada com dez gols).Durante o empate por 1 a 1 com o Athletic-MG, na última rodada da Série B, Rafa Silva deixou a partida com um problema no joelho. Na saída do gramado, o jogador disse que estava preocupado com a situação por causa das dores e deixou o OBA mancando, com dificuldades de pisar no chão. A tendência é que o centroavante não encare o Goiás.O problema poderia ser minimizado com a presença de Dellatorre entre os titulares. Só que, nesta quinta-feira (7), o recurso do centroavante, por conduta antidesportiva na 3ª fase da Copa do Brasil contra o Confiança, foi julgado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e, mesmo com a redução da pena do jogador de três para uma partida, ele está punido. Ele deve cumprir a suspensão no clássico contra o Goiás, mas o Vila ainda tenta a conversão da pena.As ausências geram um problema para o técnico Guto Ferreira, que não conta com outros atletas da função no elenco profissional. Caso opte por manter a estrutura tática com um centroavante, o treinador deve recorrer ao time sub-20. Neste cenário, Jackson e Gustavo Puskas são alternativas. Se optar por alguma improvisação, o técnico ainda tem a opção de utilizar o atacante Ruan Ribeiro na função.Uma outra alternativa de improvisação seria a escalação de André Luis. O atacante não atua desde a 1ª rodada da Série B, no empate por 2 a 2 com o CRB. O jogador sofreu com alguns problemas físicos, mas tem treinado normalmente e ficado fora das relações nos jogos da Série B e da Copa Centro-Oeste por opção do técnico Guto Ferreira.Desde que assumiu o comando do Vila Nova, o técnico Guto Ferreira tem alterado as escalações da equipe entre as partidas.Na lateral esquerda, por exemplo, ele costuma alternar entre Willian Formiga, que tem atuado como titular em jogos fora de casa, e Higor Luiz, que tem sido escalado em partidas no OBA. No meio-campo, Willian Maranhão, João Vieira e Dudu estão sempre alternando jogos como titulares.Um provável Tigre para encarar o Goiás tem: Helton Leite; Hayner, Tiago Pagnussat, Anderson Jesus e Willian Formiga; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Janderson, Ruan Ribeiro (Gustavo Puskas) e Ryan.Goiás e Vila Nova fazem clássico decisivo neste sábado (9). O time esmeraldino perdeu os últimos quatro jogos na Série B e despencou da liderança para a zona de rebaixamento - é o 17º colocado com 7 pontos. Na outra ponta, o Tigre está invicto após sete rodadas, ocupa o 4º lugar com 13 pontos e tenta retomar a liderança da competição.