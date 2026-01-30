A Federação Goiana de Futebol (FGF) definiu que o árbitro Wilton Pereira Sampaio vai apitar o clássico entre Goiás e Vila Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Goiano. A partida será disputada neste domingo (1º), às 18h30, na Serrinha.\nPrincipal árbitro do futebol goiano, Wilton Pereira Sampaio terá Hugo Corrêa e Danilo Bonifácio como assistentes. O VAR do clássico será comandado por João Paulo Cunha.\nWilton Pereira Sampaio vai apitar apenas a terceira partida na atual edição do Campeonato Goiano. O árbitro atuou na vitória da Anapolina, por 2 a 0, sobre o Crac na 4ª rodada e no triunfo de 4 a 1 da Aparecidense diante do Goiatuba, pela 5ª rodada.\nNo ano passado, Wilton Pereira Sampaio comandou o empate sem gols entre Vila Nova e Goiás pelo jogo da volta da semifinal do Goianão. Com o resultado, o Tigre avançou à decisão e foi campeão goiano diante do Anápolis.