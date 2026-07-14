A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (14) a tabela detalhada das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Único representante goiano na competição, o Goiatuba enfrentará o Ferroviário-CE na luta por uma vaga nas quartas de final para seguir na disputa pelo acesso à Série C de 2027.\nO jogo de ida será no próximo sábado (18), às 18h30, no Estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba. A partida de volta está marcada para o domingo (26), às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).\nEspanha anula a França, vence os franceses novamente e vai à final da Copa do Mundo\nO Azulão do Sul já tem vaga garantida na Série D de 2027.\nO Goiatuba chega às oitavas após eliminar o Manauara na fase anterior. Depois de perder o duelo de ida por 1 a 0, a equipe goiana venceu por 2 a 1, em Manaus, e garantiu a classificação nos pênaltis por 4 a 3.