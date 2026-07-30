O Goiatuba conheceu nesta quarta-feira (29) as datas e horários dos jogos das quartas de final da Série D contra o ASA. O time goiano busca o acesso inédito à Série C.\nA partida de ida será em Goiatuba. O Azulão encara o ASA no estádio Divino Garcia Rosa no dia 8 de agosto (sábado), a partir das 18h30.\nA decisão que definirá o classificado à semifinal, e que conquistará o acesso direto à Série C, vai ocorrer no dia 16 de agosto (domingo) no estádio Coaracy Fonseca, em Alagoas, a partir das 17 horas.\nQuem vencer no confronto conquistará o acesso direto à Série C. O derrotado ainda terá a chance de subir de Divisão no Campeonato Brasileiro caso vença o jogo de playoff. Ao todo, seis times conquistarão o acesso à Série C: os quatro semifinalistas e os dois vencedores dos playoffs.\nNa semifinal, o vencedor entre Goiatuba e ASA encara quem passar de fase do duelo entre São José-RS e Gama.