A CBF divulgou as datas, locais e horários dos playoffs de acesso da Série D de 2026, e o Goiatuba já sabe quando serão os confrontos decisivos diante do São José-RS. O jogo de ida acontece no dia 26 de agosto, às 19 horas, no Estádio Francisco Novelletto. A volta será em 2 de setembro, às 19 horas, no Divino Garcia Rosa.\nAo contrário das edições anteriores da Série D, neste ano seis clubes vão conquistar o acesso para a Série C, sendo que apenas dois times serão rebaixados na 3ª divisão nacional.\nOs quatro primeiros classificados à Série C de 2027 já foram definidos, depois de alcançarem as semifinais da Série D de 2026: ABC, ASA, Gama e Uberlândia. Os outros dois serão definidos através dos playoffs; além de Goiatuba e São José-RS, Nacional-AM e CSA vão disputar a vaga remanescente.\nNas quartas de final, um empate no agregado levava à disputa de pênaltis. Foi assim que o Goiatuba foi eliminado pelo ASA, após empates de 0 a 0 e 1 a 1, e triunfo por 5 a 4 da equipe alagoana nas penalidades. Nos playoffs do acesso, qualquer empate no agregado vai beneficiar o time de melhor campanha. No caso do confronto goiano, o Goiatuba ostenta essa vantagem sobre o São José-RS.