Na tarde deste sábado (30), no Estádio Divino Garcia Rosa, o Goiatuba ficou no 0 a 0 diante da Inter de Limeira, pelo jogo de ida das quartas de final da Série D de 2025. Com esse resultado, qualquer time que vencer na partida de volta avançará às semifinais e garantirá uma vaga na Série C de 2026.
O duelo decisivo entre Goiatuba e Inter de Limeira será no próximo sábado (6), a partir das 16 horas, no Estádio Major Levy Sobrinho. Se houver um novo empate entre as equipes, a classificação será decidida nos pênaltis.
Apesar de não ter conseguido firmar uma vantagem em casa, o Goiatuba tem um bom histórico como visitante no mata-mata desta Série D. Na 2ª fase, o Azulão empatou com o São José-RS em 1 a 1 na ida, como mandante, e triunfou por 2 a 1 fora de casa na volta. Nas oitavas, perdeu para a Aparecidense por 3 a 2 no Divinão, mas ganhou por 2 a 0 no Anníbal Batista de Toledo.