O Goiatuba segurou a pressão do São José-RS e o placar em branco no primeiro jogo do playoff da Série D na noite desta quarta-feira (26). A partida entre as duas equipes foi disputada no estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre.\nComo os dois times empataram de 0 a 0, a definição de uma das vagas de acesso à Série C 2027 será na próxima quarta-feira (dia 2 de setembro), em Goiatuba, no Estádio Divino Garcia Rosa.\nComo fez melhor campanha (na somatória dos pontos das fases anteriores) da Série D, o Goiatuba garante o acesso inédito com duas possibilidades: novo empate ou a vitória por qualquer placar. Para voltar à Série C, o Zequinha terá de vencer fora de casa.\nResumo do jogo\nO Goiatuba controlou bem as ações do Zequinha no primeiro tempo, no gramado sintético do Estádio Francisco Noveletto, também conhecido como Passo D'Areia. Bem organizada taticamente pelo técnico Glauber Ramos, a equipe goiana foi superior até os 25 minutos da etapa inicial, pressionando e arriscando chutes de fora da área.