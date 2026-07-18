O Goiatuba goleou o Ferroviário-CE por 3 a 0 na noite deste sábado (18) no jogo de ida das oitavas de final e abriu boa vantagem na disputa por uma vaga nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.\nO jogo da volta será no dia 26, domingo, em Fortaleza, às 17 horas. O Goiatuba pode perder por até dois gols de diferença. Se perder por três, a disputa de vaga vai para os pênaltis.\nNo Estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba, o Azulão do Sul construiu a goleada com gols de Júlio Vitor, Thales e Gui Sales.