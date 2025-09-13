Uma semana após ser eliminado na Série D do Campeonato Brasileiro, a direção do Goiatuba iniciou o planejamento para a temporada de 2026 e a primeira definição foi pela permanência do técnico Augusto Fassina.\nO treinador de 39 anos comandou o Azulão em seu melhor desempenho em nível nacional, já que o Goiatuba avançou às quartas de final da Série D e fez sua melhor campanha em uma divisão do Campeonato Brasileiro. A equipe do interior foi eliminada pela Inter de Limeira na fase que definiu o acesso à Série C de 2026.\nO Azulão mostrou um time forte, principalmente fora de casa, onde conquistou vitórias importantes sobre São José-RS, Aparecidense, Inter de Limeira (1ª fase), Cianorte e Cascavel (ambos do Paraná) e Itabirito-MG. O clube do sul goiano ficou perto do acesso à Série C, mas não foi possível alcançá-lo.