Comemoração do gol da classificação da Inter de Limeira (Diego Soares / Agência Paulistão)\nNa tarde deste sábado (6), no Estádio Major Levy Sobrinho, o Goiatuba foi derrotado por 1 a 0 pela Inter de Limeira e ficou sem o acesso para a Série C. O Azulão atuou por mais de 45 minutos com um jogador a menos, após expulsão de Calazans, e sofreu um gol anotado por Kaio Cristian.\nCom esse resultado, o Goiatuba está eliminado da Série D e não terá calendário nacional no ano que vem, por causa de seu desempenho no Goianão de 2025. Já a Inter de Limeira avançou de fase e garantiu a sua participação na Série C de 2026.\nO jogo de ida das quartas de final da Série D foi disputado no Divino Garcia Rosa e terminou em um empate sem gols. Se houvesse um novo empate, a classificação seria decidida nos pênaltis, mas não foi o caso.