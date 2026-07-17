O Goiatuba, único representante goiano ainda vivo na Série D do Campeonato Brasileiro, entra em campo neste sábado (18), às 18h30, no Estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba, para enfrentar o Ferroviário-CE pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.\nO Azulão do Sul já garantiu vaga na Série D de 2027, mas segue em busca do acesso à Série C e mantém o sonho de conquistar o título nacional.\n(Confira, ao fim do texto, onde assistir, arbitragem e outras informações.)\nA equipe goiana eliminou o Brasiliense na primeira fase do mata-mata e, nas oitavas, avançou sobre o Manauara após uma classificação dramática. Depois de perder o jogo de ida, em casa, por 1 a 0, venceu a volta por 2 a 1, fora de casa, e garantiu a vaga nos pênaltis por 4 a 3.\nJá o Ferroviário chega embalado. O time cearense eliminou o Central por 3 a 1 no placar agregado e, na fase anterior, superou o Imperatriz por 4 a 1 no agregado, avançando sem grandes dificuldades. Além disso, a equipe acumula dez jogos de invencibilidade, com seis vitórias e quatro empates. A última derrota foi em 29 de abril, para o ABC, pela Copa do Nordeste.